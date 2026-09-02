Проект планировки у станции "Театральная" изменят за 37 млн

В Адмиралтейском районе Петербурга где-то под землей ожидает открытия станция метро «Театральная». Построенная несколько лет назад, станция до сих пор не открыта для пассажиров из-за многолетних споров о месте выхода на поверхность.
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