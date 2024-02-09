Нил Робертсон в отличной форме на турнире Championship League 2024

Нил Робертсон, наконец-то, продемонстрировал хорошую форму и завоевал первое место в 4 Группе, обеспечив себе право на участие в Группе победителей на пригласительном турнире Championship League 2024 в Лестере, сообщает WST Нил Робертсон (фото: WST) Новости Championship League 2024 (пригласительный) Championship League 2024 (пригласительный).