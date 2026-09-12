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Царьград

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"Собчак никто": Поргина раскритиковала наряды телеведущей в Венеции

"Собчак никто": Поргина раскритиковала наряды телеведущей в Венеции

По мнению артистки, выставлять напоказ роскошь, когда в стране много бедных людей, – это бестактность и невоспитанность.

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