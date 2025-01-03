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Льюис Хэмилтон: «2025-й – год новых возможностей. Помните о мощи переосмысления, следующий шанс всегда в зоне досягаемости»

Льюис Хэмилтон написал пост о своей новой работе после того, как стал гонщиком «Феррари». «Я встречаю этот год с максимальным предвкушением.

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