Ольга Ковитиди: Мы, крымчане, помним, что обретение мощей и канонизация нашего великого святого, исповедника Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Симферопольского, святителя Луки Крымского

Мы, крымчане, помним, что обретение мощей и канонизация нашего великого святого, исповедника Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Симферопольского, святителя Луки Крымскогонапрямую связаны с именем владыки Лазаря.
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