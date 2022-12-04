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Найти свою дорогу к храму: Почему это важно сегодня для каждого?

Найти свою дорогу к храму: Почему это важно сегодня для каждого?

Сегодня все верующие отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев напомнил о том, почему сегодня, в разгар СВО, особенно важно каждому православному верующему найти свою дорогу к храму.

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