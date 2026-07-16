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FiNE NEWS

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Аргентина официально выступила с протестом против действий британского военного корабля

Власти Аргентины направили официальную ноту протеста Великобритании в связи с незаранее согласованным перемещением британского военного корабля HMS Medway в водах, которые Аргентина считает своими территориальными.

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