Федеральную горячую линию для женщин запустили в стране

Работает она при поддержке благотворительного фонда «Женщины за жизнь». Круглосуточно и без выходных по номеру 8(800)-200-04-92 специалисты готовы оказать экстренную психологическую помощь и проконсультировать по разным вопросам.
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