«Искандерами» по Киеву: ВС РФ нанесли удары по объектам противника ВС РФ нанесли ответный удар по военным объектам киевского режима в разных областях Украины.
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«Искандерами» по Киеву: ВС РФ нанесли удары по объектам противника ВС РФ нанесли ответный удар по военным объектам киевского режима в разных областях Украины.
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