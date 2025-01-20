Около 20 млн пустят на оборудование для экспозиции военного музея в "Доме афганцев"

Первые залы в обновлённом "Доме афганцев" должны открыться уже мае 2025 года Алтайский краеведческий музей собирается потратить 19,8 млн рублей на изготовление экспозиционно-выставочного оборудование для второго этажа нового военно-историческом отдела , который расположится в "Доме афганцев" на проспекте Комсомольский, д.