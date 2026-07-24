«Пока Киев горел». СМИ раскрыли состояние Зеленского после удара

Зеленский был в отчаянии, обращаясь к союзникам после атаки на Киев. Президент Украины Владимир Зеленский безнадежно умолял Европу и США нарастить поставки ракет для систем противовоздушной обороны после массированной атаки на Киев.
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