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Украина никогда не войдет в ЕС – Владимир Карасев

Украина никогда не войдет в ЕС – Владимир Карасев

На днях украинский министр сельского хозяйства Высоцкий в интервью изданию Politico «взбрыкнул» по поводу ограничений на поставку украинской сельхозпродукции на европейские рынки в случае членства Украины в ЕС: «Украина не может согласиться с моделью членства в ЕС, которая навсегда ограничит продажу некоторых продуктов питания в страны блока.

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