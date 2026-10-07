Украина никогда не войдет в ЕС – Владимир Карасев

На днях украинский министр сельского хозяйства Высоцкий в интервью изданию Politico «взбрыкнул» по поводу ограничений на поставку украинской сельхозпродукции на европейские рынки в случае членства Украины в ЕС: «Украина не может согласиться с моделью членства в ЕС, которая навсегда ограничит продажу некоторых продуктов питания в страны блока.
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