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Царьград

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Трамп пошел по стопам Байдена: президент США едва не растянулся на трапе в самолет (видео)

Трамп пошел по стопам Байдена: президент США едва не растянулся на трапе в самолет (видео)

Американский лидер не справился с предательской лестницей, поднимаясь на борт своего самолета.Президент США Дональд Трамп снова напомнил миру, что большая политика — дело скользкое.

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