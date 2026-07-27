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Пятый канал

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Тегеран осудил удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море

Тегеран осудил удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море

Тегеран решительно осудил удар ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море. В парламенте исламской республики прямо заявили, что режим Зеленского подобными действиями рискует втянуть себя в войну на Ближнем Востоке.

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