Гвардиола о конце доминирования «Сити»: «Люди этого хотят, но с нами еще не покончено. Проигрывать нормально, «Ливерпуль» Клоппа взял ЛЧ, а после травмы ван Дейка попал в ЛЕ. Мы вернем лучшую форму»

«Люди этого хотят, но с нами еще не покончено. Это нормально, ведь мы много побеждаем. Такое бывает. «Ливерпуль» при Клоппе выиграл Лигу чемпионов и АПЛ, а потом Вирджил ван Дейк получил травму – и команда попала в Лигу Европы.