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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристофер Ву: «Решил изучать русский язык, нанял репетитора. Россия – шанс познакомиться с новой интересной культурой»

Камерунский защитник « Спартака » Кристофер Ву рассказал о желании выучить русский язык. «Спартак» – клуб, который известен во Франции и во всей Европе.

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