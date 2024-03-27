Си Цзиньпин и президент Гондураса С. Кастро обменялись поздравлениями по случаю первой годовщины установления дипотношений

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Гондураса Сиомара Кастро во вторник обменялись поздравительными посланиями по случаю первой годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
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