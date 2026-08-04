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Наш потерянный мир

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Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА ВСУ над Ленинградской областью

Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА ВСУ над Ленинградской областью

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своём канале на платформе «Макс», что над регионом были ликвидированы шесть беспилотных летательных аппаратов.

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Комментарии
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AB
Andrey B-V
И от куда же эти беспилотники под Питер прилетели? С УкРуины? Те, кто их запускал, безусловно укропитеки, тут даже сомнений нет. А вот от куда укропитеки их запускали на Питер, вот тут уже очень щекотливо и интересно. Щекотливо по той причине, что наше верховное руководство громогласно заявило про то, что Прибалтика получит реальный ответ на запуски и пропуски беспилотников ВСУ на территорию РФ. Беспилотники летят, не первый и не второй и даже не третий раз, летят или из Прибалтики или через Прибалтику, а ответа Прибалтике, как обещали наши руководители, ноль целых хрен десятых! Трепотня и словоблудие, вот наш ответ Прибалтике. По этому в Прибалтике уже англосаксы окапываются по взрослому и немчура туда свои РЭБ и т.п. перекинула, танки &quot;Леоперды&quot; разворачиваются и ни чего не бояться, от слова совсем! А по чему? А по тому, что вместо ответа ГВОЗДОДЕРОМ ПО ХЛЕБАЛУ наши руководители &quot;рыженькие такие линии&quot; проводят, потом сами же на них плюют с высокой колокольни. Или я не прав?
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