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Путешествие и перелет с собакой: что нужно сделать до, во время и после?

Путешествие и перелет с собакой: что нужно сделать до, во время и после?

ПитомцыБольше по теме Путешествие с собакой — это прекрасная возможность провести время со своим четвероногим другом, наслаждаясь совместными моментами и исследуя новые места! Но до того, как отправиться в путь, важно подготовиться и учесть множество нюансов, чтобы поездка была комфортной и безопасной для вашего питомца.

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