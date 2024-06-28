Путешествие и перелет с собакой: что нужно сделать до, во время и после?

ПитомцыБольше по теме Путешествие с собакой — это прекрасная возможность провести время со своим четвероногим другом, наслаждаясь совместными моментами и исследуя новые места! Но до того, как отправиться в путь, важно подготовиться и учесть множество нюансов, чтобы поездка была комфортной и безопасной для вашего питомца.