Преподаватель АГУ Зуриет Кодзова выступила с докладом на международном форуме «Преподавание арабского языка в современном мире: традиции и инновации»В образовательном центре имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак на территории Гимназии имени Е.
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