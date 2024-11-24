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Преподаватель АГУ Зуриет Кодзова выступила с докладом на международном форуме «Преподавание арабского языка в современном мире: традиции и инновации»

Преподаватель АГУ Зуриет Кодзова выступила с докладом на международном форуме «Преподавание арабского языка в современном мире: традиции и инновации»

Преподаватель АГУ Зуриет Кодзова выступила с докладом на международном форуме «Преподавание арабского языка в современном мире: традиции и инновации»В образовательном центре имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак на территории Гимназии имени Е.

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