Замглавы Киева арестован по делу о завладении земельными участками

Зампред Киевской городской государственной администрации арестован по делу о завладении земельными участками на территории города, сообщает Telegram-канал украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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