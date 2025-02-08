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Замглавы Киева арестован по делу о завладении земельными участками

Замглавы Киева арестован по делу о завладении земельными участками

Зампред Киевской городской государственной администрации арестован по делу о завладении земельными участками на территории города, сообщает Telegram-канал украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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