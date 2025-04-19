Юные хоккеисты блистают на Кубке Третьяка в Красногорске!

Кубок Третьяка вновь собирает юных талантов в подмосковном Красногорске. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что участие в турнире приносит молодым хоккеистам огромное удовольствие.
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