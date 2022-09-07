Астрологи: "Рыбы, Овен, Лев и ещё три знака зодиака - материалисты"

Некоторые люди чересчур сосредоточены на материальном. Идут ли они за новой дизайнерской сумкой или за роскошным новым спортивным авто — такие люди уделяют большое внимание именно физическим объектам, особенно тем, которые подчеркивают их статус.
Некоторые люди чересчур сосредоточены на материальном. Идут ли они за новой дизайнерской сумкой или за роскошным новым спортивным авто — такие люди уделяют большое внимание именно физическим объектам, особенно тем, которые подчеркивают их статус.
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