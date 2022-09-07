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Астрологи: "Рыбы, Овен, Лев и ещё три знака зодиака - материалисты"

Астрологи: "Рыбы, Овен, Лев и ещё три знака зодиака - материалисты"

Некоторые люди чересчур сосредоточены на материальном. Идут ли они за новой дизайнерской сумкой или за роскошным новым спортивным авто — такие люди уделяют большое внимание именно физическим объектам, особенно тем, которые подчеркивают их статус.

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