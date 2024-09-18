40 школьников отправились в увлекательное экскурсионно-образовательное путешествие по маршруту «#МойЯмал»

С 17 по 27 сентября 40 юных жителей Ямала из Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Надыма, Тарко-Сале, Ноябрьска, Муравленко и Губкинского отправятся в увлекательное экскурсионно-образовательное путешествие по маршруту «#Мой Ямал».