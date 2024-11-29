В Казахстане состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Астана, 28 ноября /Синьхуа/ -- В Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в четверг состоялась очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности /ОДКБ/.
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