В Подмосковье участились случаи мошенничества с помощью мессенджеров

РИАМО - 18 окт. В Подмосковье участились случаи мошеннических действий в отношении граждан и сотрудников различных организаций региона с помощью мессенджеров (Telegram, WhatsApp и других), сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.
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