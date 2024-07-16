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В Новосибирске маньяк в кустах пугает девочек в Плющихинском жилмассиве

В Новосибирске маньяк в кустах пугает девочек в Плющихинском жилмассиве

Информацию об этом жители пересылают друг другу в мессенджерах.Жители Плющихинского жилмассива сообщают о появлении сексуального маньяка, который прячется в кустах, дожидается маленьких девочек и пугает их обнажёнными гениталиями.

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