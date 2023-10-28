Американский президент оправдал вчерашние удары авиации США по Сирии

Елена Картавцева

Если целью ударов была защита американцев как в самих Штатах, так и за их пределами, то появляется закономерный вопрос: а что амеры забыли за пределами США? Где в мире какая-то заварушка, так там видны американские уши. Надоели они уже со своими заявлениями о своей исключительности. Делают гадость и тут же прикрываются демократией.