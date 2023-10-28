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Военное обозрение

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Американский президент оправдал вчерашние удары авиации США по Сирии

Американский президент оправдал вчерашние удары авиации США по Сирии

Уже давно в порядке вещей стало, когда американцы делают, что им заблагорассудится с суверенными странами, при этом любые подобные действия другой страны тут же подвергаются жёсткой критике Вашингтона.

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Комментарии
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Елена Картавцева
Если целью ударов была защита американцев как в самих Штатах, так и за их пределами, то появляется закономерный вопрос: а что амеры забыли за пределами США? Где в мире какая-то заварушка, так там видны американские уши. Надоели они уже со своими заявлениями о своей исключительности. Делают гадость и тут же прикрываются демократией.
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