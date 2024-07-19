Xiaomi представила SU7 Ultra — спортивный электромобиль с разгоном до сотни за 1,97 с и максимальной скоростью выше 350 км/чКомпания Xiaomi вместе со складными смартфонами Mix Fold 4 и Mix Flip продемонстрировала на мероприятии в Китае прототип электрического спорткара SU7 Ultra, в котором впервые используется недавно анонсированный двигатель HyperEngine V8s собственной разработки мощностью 578 л.