АТОР: Автомобильные путешествия "на одном баке" набирают популярность

АСсоциация туроператоров России отмечает рост популярности автопутешествий на одном баке. Туристы выбирают маршруты без дозаправки и отдыхают в пределах региона, несмотря на снижение спроса на туры осенью на 22% по сравнению с прошлым годом.
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