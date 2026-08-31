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Царьград

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АТОР: Автомобильные путешествия "на одном баке" набирают популярность

АТОР: Автомобильные путешествия "на одном баке" набирают популярность

АСсоциация туроператоров России отмечает рост популярности автопутешествий на одном баке. Туристы выбирают маршруты без дозаправки и отдыхают в пределах региона, несмотря на снижение спроса на туры осенью на 22% по сравнению с прошлым годом.

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