В МИД заявили о работе по оформлению магазинов беспошлинной торговли в РФ

Unsplash/Brooks Leibee В России идет работа по документальному оформлению деятельности магазинов беспошлинной торговли в России, сообщил в беседе с РИА Новости начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) Вячеслав Фатин.