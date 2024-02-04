В МИД заявили о работе по оформлению магазинов беспошлинной торговли в РФ

Unsplash/Brooks Leibee В России идет работа по документальному оформлению деятельности магазинов беспошлинной торговли в России, сообщил в беседе с РИА Новости начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) Вячеслав Фатин.
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