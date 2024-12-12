На Ямале первые рейсы совершили почтовые вездеходы «Хищник». Видео

Два почтовых вездехода «Хищник» доставили тонну почтового груза для Шурышкарского района ЯНАО. Это первые рейсы внедорожной техники на Ямале, сообщили в окружном департаменте информационных технологий и связи.
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