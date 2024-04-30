ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ, ПАЛОВ ТРАВЫ.

Работниками Бобруйского лесхоза продолжается работа по профилактике лесных пожаров, палов травызагрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности строительными, бытовыми и другими отходами с раздачей Памяток.
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