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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ, ПАЛОВ ТРАВЫ.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ, ПАЛОВ ТРАВЫ.

Работниками Бобруйского лесхоза продолжается работа по профилактике лесных пожаров, палов травызагрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности строительными, бытовыми и другими отходами с раздачей Памяток.

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