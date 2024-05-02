TikTok могут запретить в ЕС. Европа следует за США во всем

ЕС рассматривает возможность запрета TikTok по аналогии с СШАНа недавних предвыборных дебатах председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности запрета социальной сети TikTok в Европейском Союзе.
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