Путин: пока идет спецоперация, нужно продолжать укреплять систему ПВО

Президент России Владимир Путин отметил, что, пока идет специальная военная операция, необходимо укреплять систему противовоздушной обороны.
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