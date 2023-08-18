Как правильно оформить почтовое отправление в зону СВО?

Для отправки военнослужащим и добровольцам письма, бандероли или посылки необходимо правильно указать адресат согласно образцу: «103400, город Москва - 400, войсковая часть ХХХХХ, Иванову Ивану Ивановичу» 8-800-550-67-98 - телефон горячей линии психологической поддержки личного состава ВС 8-800-100-77-07, 8-945-498-43-54, 8-495-498-34-46 - по вопросам частичной мобилизации, местонахождении военнослужащих Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках: ВКонтакте Telegram YouTube Яндекс.