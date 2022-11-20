Медвежий угол

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При попадании таких мразей к нам в плен они должны быть осуждены по закону и казнены прилюдно через повешение, как это делали советские воины с нацистскими преступниками

При попадании таких мразей к нам в плен они должны быть осуждены по закону и казнены прилюдно через повешение, как это делали советские воины с нацистскими преступниками

Восстание взбесившихся обезьян Расчеловечивание населения Украины вступило в свою крайнюю и особо опасную для окружающего мира фазу.

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