Пирожки на дрожжевом тесте с вареным мясом и рисом: душевный рецепт проверенный временем

Пирожки с мясом — та самая домашняя выпечка, аромат которой собирает всю семью за одним столом. Румяные снаружи, мягкие внутри и с сочной мясной начинкой, они хороши и к горячему чаю, и вместо хлеба к первым блюдам, и в качестве сытного перекуса.