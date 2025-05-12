В столице Ливии начались боестолкновения

Боестолкновения между сторонниками бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и войсками Правительства национального единства идут на улицах столицы Ливии Триполи, 12 мая передает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии