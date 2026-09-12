Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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16-летний иностранец поступил в медицинский колледж — а суд выдворил его из России

16-летний иностранец поступил в медицинский колледж — а суд выдворил его из России

Мигрант без документов стал студентом медколледжа в России — как такое вообще возможно?» 1 сентября 2026 года.

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Алекс Сэмизменено

В данный момент времени в городе в ближнем Подмосковье в муниципальной поликлинике на стенде с расписание работы врачей только три славянских фамилии. И не факт, что чурки врачи реально где-то учились.