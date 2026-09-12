16-летний иностранец поступил в медицинский колледж — а суд выдворил его из России

Мигрант без документов стал студентом медколледжа в России — как такое вообще возможно?» 1 сентября 2026 года.
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А МОЖЕТ НАОБОРОТ ВСЕХ ВЗЯТОЧНИКОВ В ТЮРЬМУ И НЕТ ТАКИХ ПРОБЛЕМ НО УВЫ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО----МОСКВА АБАТ И ТЕЛЬ МОСКВА АВИВ
Нет чюрек - нет проблем!
В данный момент времени в городе в ближнем Подмосковье в муниципальной поликлинике на стенде с расписание работы врачей только три славянских фамилии. И не факт, что чурки врачи реально где-то учились.