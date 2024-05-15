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Известный писатель Алексей Иванов проведет встречу с пермскими читателями осенью 2024 года

Известный писатель Алексей Иванов проведет встречу с пермскими читателями осенью 2024 года

Он представит свою новую книгу, работа над которой еще ведется.На минувшей встрече с писателями и читателями из Перми известный писатель Алексей Иванов сообщил, что следующая аналогичная встреча состоится осенью 2024 года.

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