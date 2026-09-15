Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Деннис Хоуп первым придумал продавать сертификаты на собственность лунных земель...

Деннис Хоуп первым придумал продавать сертификаты на собственность лунных земель...

Мы тут хихикаем улыбаемся из-за того, что наш (не наш, не наш – это присказка такая) Великий гегемон всея Вселенной на приватизацию Луны претендует, а он, оказывается, не первый американец, посягнувший на владение Солнечной системой и всем, что туда входит, а не только спутником Земли.

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