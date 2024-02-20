Боялась судьбы Бритни Спирс? Почему Нюша ушла из музыки и где она сейчас?

Как часто Вы слышали об Анне Шурочкиной (настоящее имя Нюши) в последнее время? Как сейчас живет поп-принцесса и почему она кардинально сменила род деятельности? Музыка, хореография, яркие образы — творчество Нюши опережало своё время, фанаты сходили с ума, а её имя не сходило с заголовков прессы.