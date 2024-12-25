«Будут неустанно работать»: Байден дал Пентагону поручение по Украине

Байден поручил Пентагону нарастить военную помощь Украине Президент США Джо Байден дал поручение Министерству обороны Соединенных Штатов продолжить наращивать поставки вооружений Киеву, передает пресс-служба Белого дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии