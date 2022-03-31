Произойдет ли реальный переход к оплате российского газа за рубли

Срок, данный президентом Владимиром Путиным «недружественным странам» для раздумий, истекает. До 1 апреля 2022 года им предстоит окончательно определиться, нужен им российский газ, который Москва теперь готова продавать только за рубли, или нет.
Срок, данный президентом Владимиром Путиным «недружественным странам» для раздумий, истекает. До 1 апреля 2022 года им предстоит окончательно определиться, нужен им российский газ, который Москва теперь готова продавать только за рубли, или нет.
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