ИИ-агенты Китая: MPay подключит 60 стран к новой экосистеме

MPay, ведущий электронный кошелек в Специальном административном районе Макао (Macao), внедрит протокол Agentic Mobile Protocol (AMP) от компании Ant International, что позволит авторизованным ИИ-агентам инициировать платежи от имени пользователей, сообщила компания в пятницу.
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