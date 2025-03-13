Сергей Коваленко

Если перемирие, то при выполнении следующих условий: 1. Вывод ВСУ из областей РФ (Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская). 2. Прекращение всех поставок вооружений стране 404. 3. В случае нарушения п. 3 – ракетный удар по нарушителю с гарантией Брюсселя не вмешиваться в конфликт 4. Эмбарго на мобилизацию в стране 404. 5. Назначение выборов в стране 404 6. Снятие санкций 7. Прекращение условий перемирия при не выполнении одной из сторон (США, Брюссель, страна 404) взятых на себя обязательств