Царьград KPA/Globallookpress Переговоры украинской и американской делегаций, как известно, кончились весьма странным предложением о временном перемирии.
Выстрел. "Кто ещё хочет переговоры?" - Рогозин после предложения из Джидды дал яркий намёк
Комментарии
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Сергей Коваленко
Если перемирие, то при выполнении следующих условий: 1. Вывод ВСУ из областей РФ (Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская). 2. Прекращение всех поставок вооружений стране 404. 3. В случае нарушения п. 3 – ракетный удар по нарушителю с гарантией Брюсселя не вмешиваться в конфликт 4. Эмбарго на мобилизацию в стране 404. 5. Назначение выборов в стране 404 6. Снятие санкций 7. Прекращение условий перемирия при не выполнении одной из сторон (США, Брюссель, страна 404) взятых на себя обязательств
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8 час.
Андрей Тихонов
А расхититель Роскосмоса уже отмылся на СВО?
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31 мин.
Андрей
Поэтому эмбарго должно быть подписано всеми странами, которые поставляли оружие Киеву, а таких более 50-ти. Такое условие, хорошо известная в дипломатии формула 👍👍👍
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12 мин.
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