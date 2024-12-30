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Еще один самолет Jeju Air вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Еще один самолет Jeju Air вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Рейс авиакомпании Jeju Air, вылетевший из Южной Кореи в понедельник, вернулся в аэропорт из-за той же проблемы с шасси, которая, предположительно, стала причиной смертельной катастрофы с участием другого самолета той же модели днем ранее.

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