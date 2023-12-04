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«ВТБ Арена» готова к матчу «Динамо» – «Рубин». Газон накрыт пленкой, ее уберут до начала игры

«ВТБ Арена» готова к матчу «Динамо» – «Рубин». Газон накрыт пленкой, ее уберут до начала игры

Игра 17‑го тура Мир РПЛ пройдет сегодня, начало – в 19:30 по московскому времени. Агрономы стадиона накрыли газон пленкой, которую уберут до начала игры, сообщает «Матч ТВ».

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