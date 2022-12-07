Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Леброн Джеймс во время попытки забить сверху ударил Джарретта Аллена локтем в лицо

Леброн Джеймс во время попытки забить сверху ударил Джарретта Аллена локтем в лицо

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время первой четверти матча против «Кливленда» в быстром отрыве попытался забить сверху левой рукой через центрового соперника Джарретта Аллена, но ударил в дужку.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх